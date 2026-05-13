Якутия выиграла золото чемпионата России по длинным нардам

Сборная Якутии выиграла командный турнир чемпионата России по длинным нардам, одержав победу в числе сильнейших команд страны. В финальной встрече якутяне обыграли сборную Москвы, продемонстрировав высокий уровень техники, тактической выдержки и умения работать в команде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По пути к медали якутские игроки обошли Санкт Петербург, Северную Осетию, Нижегородскую и Челябинскую области. Победа на всероссийском форуме длинных нард стала одним из знаковых событий в спортивной истории республики и важным стимулом для дальнейшего развития дисциплины среди молодежи и любителей столицы и других районов Якутии.

