В Якутии началась активная фаза половодья, подтопления уже зафиксированы.

Сезон половодья в Республике Саха (Якутия) только начинается, но первые подтопления уже зафиксированы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, который вчера работал в Ленском районе, где сейчас проходит самая активная фаза ледохода. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На Лене ледоход идет в Ленском и Олекминском районах: у Ленска уровень воды поднялся до 921 см, в Олекминске ледоход ожидается в ближайшие дни. На Алдане обстановка сложнее: ледоход идет двумя участками, у Белькачи уровень — 1446 см, а у Кюпцы и Охотского Перевоза зафиксированы опасные заторы льда, из-за чего сохраняется режим повышенной готовности. На Амге ледоход идет по всей реке, пока угроз нет, на Вилюе густой лед уже прошел ниже Вилюйска.

Вода уже зашла в жилые дома и дворы: в Ленском районе в Пеледуе подтоплено 20 дворов, где проживают 47 человек, в Арылахе Мирнинского района — 5 домов и 29 дворов, 64 жителя. Режим повышенной готовности в районах объявлен вовремя, эвакуацию населения провели, всем пострадавшим оказывается помощь.

