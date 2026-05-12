В Калужской области открыли мемориал с именами 875 воинов-якутян Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Калужской области на территории мемориального комплекса «Ивановское поле» в Износковском районе состоялось открытие мемориала воинам-якутянам в рамках проекта «Бастионы памяти». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На памятном объекте увековечены 875 имен уроженцев Якутии, погибших в боях на калужской земле. Мемориал стал частью масштабной инициативы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Проект «Бастионы памяти» направлен на то, чтобы потомки могли найти сведения о своих предках и почтить их память на местах боев.

Отмечается, что в 2026 году планируется установка новых мемориалов в Ростовской области, Донецкой Народной Республике и Республике Беларусь.

