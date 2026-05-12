Связь и оповещение в Якутии взяты под круглосуточный контроль из-за паводка

В связи со сложной гидрологической обстановкой на реке Лена Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии перешло на круглосуточный контроль работы объектов связи в ряде населенных пунктов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мониторинг ведется в поселках Витим и Пеледуй Ленского района, а также в селе Арылах Мирнинского района.

Под особым контролем находятся системы оповещения населения, базовые станции сотовой связи, магистральные линии и узловые станции операторов, а также объекты телерадиовещания.

Также специалисты отслеживают работу камер видеонаблюдения, используемых для наблюдения за прохождением ледохода и оперативной оценки паводковой ситуации.

Ведомство отмечает, что все профильные службы и операторы связи работают в усиленном режиме, обеспечивая устойчивость цифровой инфраструктуры в период весеннего половодья.

