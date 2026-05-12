Приставы взыскали 1,3 млн руб. за сорванный ремонт дома в Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мирнинском районе судебные приставы взыскали с гражданина более 1,3 млн рублей задолженности, возникшей из-за невыполненного ремонта жилого дома. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что мужчина обязан был выполнить ремонтные работы, однако обязательства не исполнил. В результате с него были взысканы сумма неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими средствами, госпошлина и расходы на представителя.

Поскольку добровольно долг погашен не был, приставы применили меры принудительного исполнения: запрет на регистрационные действия с пятью объектами недвижимости и 15 транспортными средствами, а также арест автомобиля Isuzu Wizard и автобуса.

После принятых мер задолженность была полностью погашена. Все ограничения сняты, имущество возвращено владельцу.

