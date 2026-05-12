Более 11 тысяч семей Якутии получили поддержку на оплату ЖКУ

В Якутии в первом квартале 2026 года меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг получили более 11 тысяч семей. Общий объем выплат составил свыше 83,9 млн рублей, сообщили в Агентстве субсидий. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Поддержка предоставляется в рамках задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

С января по март 2026 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 5 881 семья. Льготы в размере 30% на оплату ЖКУ предоставлены 5 511 многодетным семьям. Компенсацию взносов на капитальный ремонт получили 5 397 семей. Кроме того, 17 семей участников СВО получили компенсацию в размере 50% расходов.

В ведомстве отмечают, что меры поддержки позволяют существенно снизить нагрузку на семейный бюджет, особенно для многодетных и социально уязвимых категорий граждан.

