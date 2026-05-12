В Арылахе продолжают укреплять дамбу на фоне паводка в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Арылах Мирнинского района продолжаются противопаводковые мероприятия. Специалисты ведут работы по укреплению дамбы и подъему дорожного полотна, сообщил первый замминистра по делам ГО и безопасности жизнедеятельности Якутии Айаал Вензель. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным на утро 12 мая, уровень воды на реке Оччугуй-Ботуобуйа у населенного пункта снизился до 305 см (минус 3 см за сутки). Однако подтопленными остаются 40 дворовых территорий, включая 4 жилых дома. К родственникам эвакуированы 64 взрослых и 28 детей.

На фоне паводковой ситуации в республике продолжается активное развитие ледохода на крупных реках. На Лене фиксируются подвижки льда, густой и средний ледоход на разных участках, а также постепенный рост уровней воды в районе Покровска и Якутска.

На реках Алдан, Амга и Вилюй также наблюдаются ледовые явления различной интенсивности, местами сохраняются навалы льда и близкие к опасным уровни воды.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг и проведение защитных мероприятий для минимизации последствий весеннего половодья.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru