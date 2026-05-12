Водоканал: вода в Якутске соответствует нормам СанПиН

По данным на 12 мая, качество холодной воды в Якутске после очистки соответствует санитарным нормам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в АО «Водоканал», после очистки цветность воды составила 5,5 градуса при норме до 20, мутность — 0,05 мг/дм³ при допустимых 1,5, а содержание железа — 0,05 мг/дм³ при норме до 0,3.

Специалисты отметили, что вода на выходе с водозаборных сооружений, водоузлах и магистральных сетях соответствует требованиям СанПиН.

