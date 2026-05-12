В Якутии спасатели эвакуируют 11 человек, застрявших на льду Лены

В Олекминском районе Якутии развернута операция по эвакуации людей, оказавшихся в ледовой ловушке на реке Лене. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным МЧС России по Республике Саха (Якутия), группа из семи человек, передвигавшаяся на трёх моторных лодках, застряла во льдах на участке между устьем реки Намана и селом Хоринцы. Ещё четыре человека оказались отрезаны на острове Харыялах.

Для проведения спасательной операции из Ленска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты работают над эвакуацией всех пострадавших из труднодоступной и опасной зоны.

