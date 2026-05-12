В Удачном пожарные ликвидировали возгорание в мясоцехе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В городе Удачный 9 мая в 13:38 поступило сообщение о пожаре в помещении мясоперерабатывающего цеха в районе АБК. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожарные прибыли через 5 минут и быстро ликвидировали возгорание. На момент их прибытия горела холодильная установка.

В результате пожара повреждено оборудование на площади 9 кв. метров. Пострадавших нет.

Причины пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются. В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники.

