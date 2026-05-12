В Якутске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве друга

По данным следствия, в январе 2026 года мужчина находился в гостях у потерпевшего и в состоянии алкогольного опьянения вступил с ним в конфликт. В ходе ссоры он нанес другу многократные удары ножом в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

После произошедшего обвиняемый заявил следствию, что «в него словно вселился бес». Однако проведенная комиссионная психиатрическая экспертиза установила: мужчина психических заболеваний не имеет, в момент преступления осознавал характер своих действий и мог ими руководить.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

