В Западной Якутии участились аварии на ЛЭП из-за водителей и спецтехники

Энергетики Западных электрических сетей Якутскэнерго собрали межведомственное совещание в Ленском районе из-за частых повреждений энергообъектов.

С января 2025 года по март 2026 года произошло 14 аварийных отключений электроэнергии по вине сторонних организаций и техники.

Среди причин: Наезды транспорта на опоры ЛЭП; Проезд крупногабаритной техники под проводами; Незаконные земляные и лесозаготовительные работы в охранных зонах.

Из-за аварий без света неоднократно оставались жилые дома и социальные объекты.

По итогам совещания недропользователей и застройщиков обязали провести аудит безопасности и назначить ответственных за взаимодействие с энергетиками до 15 мая.

