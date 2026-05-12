«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» провела мероприятия в честь Дня Победы

Фото: Пресс-служба «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

В офисах и на производственных объектах накануне праздника провели акцию «Георгиевская ленточка».

В Якутии молодые специалисты предприятия поздравили с Днем Победы почетных жителей сел Сюльдюкар и Тас-Юрях - ветеранам тыла и детям войны вручили памятные подарки от всего коллектива «Таас-Юрях Нефтегазодобычи». Эта ежегодная благотворительная акция уже стала доброй традицией нефтяников.

В Ленске сотрудники предприятия накануне 9 Мая провели субботник на набережной города.

На Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении в Мирнинском районе Якутии прошли соревнования по стритлифтингу - силовому двоеборью. Участники подтягивались на перекладине и отжимались на брусьях. Вечером для вахтового персонала подготовили праздничное чаепитие.

В Иркутске НК «Роснефть» совместно с другими дочерними предприятиями провела памятные мероприятия. Накануне 9 Мая сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», «АнгараНефти», «РН-Бурения», «Иркутскнефтепродукта» провели акцию «Свеча памяти» рядом с памятником маршалу Георгию Жукову. Всего к акции присоединилось более 80 работников, их родных, друзей и близких. Участники возложили гвоздики и венки из живых цветов к мемориалу, под звуки баяна исполнили песни военных лет вместе с певцом Александром Невратовым.

Сохранение исторической памяти - неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Сотрудники компании чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

Мы помним! Мы гордимся!