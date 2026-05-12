Якутянин купил права за 18 тысяч — суд прекратил уголовное дело

Якутский городской суд прекратил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Намского района, обвиняемого в даче взятки за незаконное получение водительских прав категории «СЕ». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным суда, в декабре 2024 года мужчина перевел 18 тысяч рублей сотруднице одного из техникумов республики, чтобы получить свидетельство о прохождении обучения без фактических занятий.

Однако позже мужчина сам пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной, подробно рассказал о произошедшем и помог следствию.

Суд учел, что обвиняемый ранее не судим, признал вину, раскаялся и активно способствовал расследованию. В итоге уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Сейчас в Якутском горсуде рассматриваются еще несколько похожих дел, связанных с дачей взяток за получение водительских удостоверений.

