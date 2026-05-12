НовостиОбщество12 мая 2026 6:25

Ледоход на Лене продвинулся более чем на 70 километров за сутки

В Якутии продолжается активная фаза весеннего ледохода
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

На реке Лена в Якутии продолжается активный ледоход. Сейчас движение льда проходит по территории Ленского и Олекминского районов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным МЧС, за сутки ледоход на основном участке продвинулся на 73 километра. Нижняя кромка находится у Ленска, а верхняя — в районе поселка Витим. Общая протяженность ледохода составляет более 300 километров.

Еще один участок ледохода наблюдается в Олекминском районе. Там лед продвинулся на 10 километров за сутки.

На реке Олекма ледоход также активно развивается — его протяженность достигла 105 километров. В ближайшие дни специалисты ожидают выход льда в устье реки.

Для контроля паводковой ситуации в районах работают оперативные группы МЧС. Спасатели проводят аэрофотосъемку опасных участков и следят за гидротехническими сооружениями. Также в Якутск прибыл самолет Бе-200 МЧС России для усиления работы в период половодья.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru