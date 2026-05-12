В Якутске почти на полгода перекрыли крупный перекресток

В Якутске продолжается капитальный ремонт перекрестка улиц Хабарова, Ярославского, Чернышевского и Ефимова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Из-за работ движение транспорта на участке ограничили с 10 мая по 31 октября 2026 года.

Сейчас на объекте идут основные ремонтные работы. По данным городских служб, этот этап планируют завершить ориентировочно к 21 мая.

