Стерхи вернулись в Якутию: жители уже заметили редких журавлей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С конца апреля в Якутии начали фиксировать прилет стерхов. Видео и фото редких журавлей активно публикуют местные жители и волонтеры. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первые сообщения о появлении птиц поступили из Хангаласского, Томпонского и Момского районов.

Орнитологи и участники народного мониторинга поблагодарили волонтеров Елену Романенко, Матрену Терехову и Евгению Максимову за помощь в наблюдении за миграцией краснокнижных птиц.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru