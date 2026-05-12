Жительница Якутии убила племянника во время ссоры

В Оленекском районе Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству. По нему проходит женщина, чьей жертвой стал собственный племянник. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Трагедия произошла в марте 2026 года. В ходе ссоры, в состоянии сильного алкогольного опьянения, женщина схватила нож и нанесла родственнику удар в левую передне-боковую поверхность грудной клетки. Рана оказалась смертельной. Племянник погиб на месте.

Заведено уголовное дело. Прокурор направил дело в суд для рассмотрения по существу.

