20 приусадебных участков затопило из-за разлива Лены в Якутии Фото: МЧС Якутии

В Ленском районе Якутии сложилась тревожная паводковая ситуация. На реке Лена у поселка Пеледуй уровень воды превысил критическую отметку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По состоянию на 14:10 11 мая гидрологи зафиксировали 1340 сантиметров при критических 1200 сантиметров. Река вышла на пойму, наблюдается густой ледоход, который только усугубляет заторную обстановку.

В зоне подтопления оказались 20 приусадебных участков. Там проживают 47 человек, из них 15 детей. Все жильцы успели заблаговременно покинуть свои дома - их отселили к родственникам и знакомым. Сейчас специалисты наблюдают тенденцию к снижению уровня воды, но ситуация остается напряженной.

Напомним, что с 7 мая в Ленском районе развернута межведомственная оперативная группа. В ее составе 19 человек и 4 единицы техники. Спасатели продолжают мониторить обстановку и готовы в любой момент прийти на помощь.

