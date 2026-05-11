Сергеляхское шоссе перекрыли почти на пять месяцев в Якутске

В Якутске с 11 мая по 30 сентября вводится временное ограничение движения транспорта по Сергеляхскому шоссе. Причина - капитальный ремонт дорожного полотна. Почти пять месяцев водителям придется искать пути объезда на одном из ключевых участков городской магистрали. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение будет действовать на отрезке от кольца Гимеин до дома №1 по Сергеляхскому шоссе (8-й километр). Именно там развернутся основные работы по капремонту объекта

«Просим водителей учитывать изменения при планировании маршрута движения», - обратились к автомобилистам в городской дорожно-транспортной службе Якутска.

