У жителя Якутии конфисковали автомобиль за торговлю алкоголем Фото: прокуратура Якутии

В Верхневилюйском районе Якутии суд вынес приговор местному жителю, который торговал алкоголем прямо из своей иномарки. Мужчина уже был наказан за незаконную продажу спиртного, но выводов не сделал и продолжил бизнес. На этот раз его уличили в том, что он продал одну бутылку алкоголя из салона автомобиля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Государственный обвинитель потребовал строгого наказания, и суд согласился. Нарушителя признали виновным по статье 171.4 Уголовного кодекса РФ - незаконная розничная продажа алкогольной продукции, совершенная неоднократно. Приговор оказался таким: штраф в размере 50 тысяч рублей и конфискация транспортного средства, которое использовалось для незаконной торговли. Теперь иномарка уйдет в доход государства.

