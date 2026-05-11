Бастрыкин требует расселить жильцов аварийного дома в Якутске

В Якутске на улице Дзержинского стоит четырехквартирный деревянный дом 1958 года постройки. Состояние его уже давно признано аварийным: стены в трещинах, перекрытия между этажами и полы прогнулись, отопление развалилось. Еще в 2020 году здание официально признали непригодным для жизни и обещали расселить к декабрю 2025-го. Но срок прошел, а людям благоустроенное жилье так и не дали. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Жильцы обращались во все инстанции - безрезультатно. Ситуация дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Граждане оставили жалобу в комментариях к официальному аккаунту его приемной «ВКонтакте». Ранее Бастрыкин уже ставил этот вопрос на контроль. Тогда по факту нарушений в Якутии заводили уголовное дело, но надзорный орган это решение отменил.

В СУ СК по Республике Саха (Якутия) вновь завели уголовное дело по статье «Халатность». Плюс в производстве уже есть два дела о хищении денег жильцов сотрудниками обслуживающей организации. Глава СК дал поручение руководителю якутского следственного управления Виталию Кондратенко. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.

