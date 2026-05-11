Двухэтажный дом загорелся в поселке Светлый Мирнинского района

Днем 10 мая пожарно-спасательная служба получила сигнал из поселка Светлый Мирнинского района. В 16:36 диспетчеру сообщили, что горит двухэтажный расселенный дом на улице Воропая. К счастью, здание уже было пустым, и угрозы для жизни жильцов не возникло. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Спасатели сработали оперативно, прибыв к месту вызова всего через три минуты после звонка. На момент их появления из-под кровли строения валил густой дым. Пожарные незамедлительно приступили к боевому развертыванию. В результате возгорания огнем оказались повреждены одна из квартир, часть кровельной конструкции и подъезд. Общая площадь, пройденная пламенем, составила 40 квадратных метров.

К тушению привлекались 10 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Сейчас дознаватели устанавливают точную причину произошедшего, виновное лицо и сумму ущерба.

