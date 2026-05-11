Минэкологии Якутии запускает конкурс «Фоторепортаж с небес» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям республики предлагают вооружиться фотоаппаратами и отправиться на поиски пернатых. Конкурс «Фоторепортаж с небес: конкурс бердвотчеров Якутии» призван привлечь внимание к охране перелетных и редких птиц. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подать заявку могут как профессиональные фотографы, так и любители природы, проживающие на территории региона. Каждый участник вправе представить до пяти оригинальных снимков перелетных птиц, сделанных в естественной среде их обитания. Особую ценность представят фотографии видов, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Прием работ идет с 10 по 20 мая 2026 года по электронной почте ecopros2025@mail.ru. К каждому кадру необходимо приложить информацию об авторе, месте и дате съемки, а также краткое описание запечатленной птицы.

21 мая лучшие работы выложат на официальной странице министерства. С 10:00 до 18:00 пройдет онлайн-голосование, и один из победителей определится по наибольшему количеству лайков от подписчиков. А конкурсная комиссия выберет призеров в дополнительных номинациях: «Лучшее фото краснокнижной птицы» и «Самое забавное фото». Итоги подведут и опубликуют до 25 мая 2026 года.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru