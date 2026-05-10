При пожаре в якутской многоэтажке спасли 16 человек, двое пострадали. Фото: МЧС Якутии

10 мая в 3:51 утра в пожарно-спасательную службу Якутска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Чернышевского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Уже через пять минут пожарные прибыли на место и обнаружили, что из подъезда идет дым. Пламя повредило тамбур на всей площади - четыре квадратных метра. В результате инцидента никто не погиб, однако пострадали два человека.

Спасателям удалось эвакуировать 16 жильцов, включая двоих детей. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и точный ущерб в настоящее время устанавливаются. На тушении работали 24 человека личного состава и четыре единицы техники.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru