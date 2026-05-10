Уровень воды на Лене у витима достиг 821 см из‑за затора льда

По состоянию на 10 мая, на 14 часов по местному времени, уровень воды на реке Лена в районе поселка Витим Ленского района поднялся до отметки 821 сантиметр. Гидрологи фиксируют затор льда ниже гидропоста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ближайшие сутки, если затор сохранится, рост уровня воды продолжится и может достичь 950-1000 сантиметров. Это означает, что вода поднимется до или на 50 сантиметров выше отметки опасного явления, которая составляет 950 сантиметров. В результате ожидается подтопление пониженных участков территории населенного пункта.

