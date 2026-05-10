Более 1500 человек приняли участие в забеге в Якутске в честь Дня Победы. Фото: администрация Якутска

В Якутске состоялся массовый легкоатлетический забег наследников Победы «Помним! Гордимся! Благодарим!», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По проспекту Ленина пробежали около 1200 взрослых и 300 детей. Взрослые преодолели четыре километра, дети - 500 метров. На открытии выступили министр финансов Якутии Иван Алексеев, первый замглавы города Георгий Гаврильев и другие официальные лица.

Алексеев отметил, что забег проводится второй год при поддержке министерства в рамках проекта местных инициатив. Гаврильев назвал забег финалом серии мероприятий в пригородах, прошедших со 2 по 4 мая, и подчеркнул, что это дань памяти ветеранам и труженикам тыла. Участники бежали с флагами, демонстрируя единство, патриотизм и любовь к спорту.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru