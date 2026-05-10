Затор зафиксирован на реке Лена в Якутии 10 мая

В Ленском районе гидрологи фиксируют тревожную динамику. На реке Лена у поселка Витим уровень воды за четыре часа подскочил на 105 сантиметров и достиг 750 сантиметров. При этом опасным явление считается при 950 сантиметрах. Причина - затор, который стоит ниже гидрологического поста. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Также в районе следят за рекой Нюя. На участке урочище Комака уровень сейчас 682 сантиметра - за четыре часа вода упала на восемь сантиметров, ледоход редкий. А вот в селе Орто-Нахара, наоборот, рост: плюс 45 сантиметров, теперь там 715 сантиметров, ледоход средний. В селе Беченча уровень достиг 706 сантиметров, прибавив 11 сантиметров, ледоход тоже редкий.

По реке Пеледуй у села Иннялы вода за те же четыре часа ушла на 44 сантиметра. Сейчас там 674 сантиметра, ледоход редкий. В Единой дежурно-диспетчерской службе предупреждают: сейчас лед тает, реки разливаются, и вести себя на водоемах нужно предельно осторожно.

