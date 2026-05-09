В Якутске акция «Бессмертный полк» объединила 35 тысяч человек. Фото: Республика Саха (Якутия)

9 мая, в день празднования 81 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Якутске акция «Бессмертный полк» объединила 35 тысяч человек. В очном формате десятки тысяч жителей прошли по улицам города с портретами своих родных — фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто приближал Победу на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К шествию присоединился Глава Якутии Айсен Николаев, который пронёс портрет своего деда, защитника Сталинграда Андрея Титовича Титарова. Праздничные мероприятия в Якутске начались на площади Победы с церемонии возложения цветов к монументу «Воинам победителям» и торжественного митинга, посвящённых 81 й годовщине Победы, после чего состоялось военно патриотическое шествие «Бессмертного полка».

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru