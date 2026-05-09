Жительница Якутии заплатит пять тысяч рублей за сообщение в мессенджере

Прокуратура Усть-Майского района завершила проверку по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на хамство в мессенджере. Женщина сообщила, что другая жительница района написала ей серию сообщений с оскорблениями. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Агрессивные послания задели честь и достоинство не одного человека, а сразу нескольких лиц. Прокуратура открыла в отношении виновной административное дело за оскорбление, содержащееся в публичных высказываниях или адресованное нескольким гражданам одновременно. Материалы проверки были переданы на рассмотрение мировому судье.

Судья, изучив все обстоятельства и переписку, признал доказательства прокуратуры убедительными. Виновной назначили наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.

