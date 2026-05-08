В период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти Якутска усиливают меры безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Правоохранительные органы сообщили, что в местах проведения массовых мероприятий временно ограничат доступ к мобильному интернету для обеспечения антитеррористической и общественной безопасности. В связи с этим окружная администрация города рекомендует жителям и гостям столицы иметь при себе наличные деньги для расчетов за товары и услуги.
Кроме того, по-прежнему действует запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов. В случае обнаружения дронов к ним применят принудительную посадку, устройства изымут, а операторов привлекут к административной ответственности. Размер штрафа для граждан достигает 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 150, а для юридических - 300 тысяч рублей.
