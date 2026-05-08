В Хатассах открыли обновлённое почтовое отделение и мемориальную доску. Фото: Мининноваций Якутии

7 мая, в День радио, в селе Хатассы торжественно открыли отремонтированное отделение «Почты России». Это первый объект, обновленный на средства, сэкономленные благодаря налоговым льготам от правительства Якутии в 2025 году. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На церемонии присутствовал замминистра инноваций Михаил Черноградский, который отметил важность модернизации почтовой инфраструктуры для удаленных территорий.

В тот же день открыли мемориальную доску в честь ветерана отрасли Натальи Ребровой (Павловой), посвятившей связи в Якутии почти 40 лет. Она начинала радистом, работала начальником отделений в разных улусах, а с 1961 года возглавляла почту в Хатассах. Коллеги вспоминают ее как трудолюбивого и жизнерадостного человека, умелого мастера по шитью и выпечке.

