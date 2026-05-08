Авиакомпания «Якутия» добавила внеплановый рейс из Якутска в Благовещенск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Якутии получили еще одну возможность улететь в столицу Приамурья. Авиакомпания «Якутия» объявила о дополнительном рейсе по маршруту Якутск – Благовещенск. Правда, это разовая акция – самолет поднимут в воздух всего один день. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Перелет состоится 20 мая. Рейс получил номер ЯК-297. Билеты на него уже сейчас можно купить. Сделать это предлагают тремя способами: на официальном сайте компании, в обычных авиакассах или по бесплатному телефону. Номер для справок: 8-800-700-21-90.

Пассажирам стоит поторопиться: количество мест ограничено. Обратного рейса или регулярных полетов по этому направлению от авиакомпании пока не анонсировали.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru