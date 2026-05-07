НовостиОбщество7 мая 2026 23:15

В селе Магарас Якутии сдали первый каменный дом на девять квартир

Программа переселения работает не только в крупных городах
Ася РУДКИС
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Магарас Горного улуса Якутии случилось долгожданное событие: здесь ввели в эксплуатацию первый каменный многоквартирный дом на девять квартир. Новоселами стали семьи, которые долгие годы ютились в трех аварийных домах села. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Особенно показательно, что программа переселения работает не только в крупных городах и районных центрах, но и в небольших селах. Переезд из ветхого барака в современный дом - это радикальное улучшение качества жизни. Работа идет по поручению президента Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы.

Напомним, за последние годы в Якутии переселили из аварийного жилья более 54 тысяч человек, расселив около одного миллиона квадратных метров.

