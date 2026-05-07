В Якутии ожидается сильный ветер

В ближайшие сутки в ряде районов Якутии ожидается усиление ветра и осадки. Об этом сообщили синоптики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Мирнинском, Анабарском и Булунском районах прогнозируется западный ветер с порывами до 16–21 м/с. В Кобяйском районе ожидается юго-восточный ветер такой же силы. Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в Оленекском и Жиганском районах, где порывы ветра могут достигать 18–23 м/с.

В Колымо-Индигирских районах существенных осадков не ожидается. На остальной территории республики пройдут небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, особенно на западе и в районах нижнего течения Лены.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, при прояснении — до -5 градусов, на севере — до -7 градусов, а в низинах северо-востока — до -17 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов, на юго-западе — до +21 градусов. На севере ожидается +3…+8 градусов, в северо-восточных низинах — от 0 до -5 градусов.

