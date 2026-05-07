В Якутии у мужчины конфисковали авто за перевозку наркотиков

В Вилюйском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Мирного, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Установлено, что мужчина приобрел мефедрон и N-метилэфедрон в Якутске, после чего перевозил запрещенные вещества на своем автомобиле KIA Sportage.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Автомобиль и мобильный телефон, использованные при совершении преступления, конфискованы в доход государства.

