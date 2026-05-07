В Хангаласском улусе спроектируют дорогу к туристическим объектам

В Якутии продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры к туристическим объектам Хангаласского улуса. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

ГКУ «Управтодор РС(Я)» заключило контракты на разработку проектной документации для строительства двух участков автодороги «Умнас»: Тит-Ары — Тумул протяженностью 11,2 км и Тумул — местность Батамай длиной 11,4 км.

Новая дорога будет построена с нуля и соответствовать IV технической категории. Проект предусматривает ширину земляного полотна 10 метров, мосты и водопропускные трубы через четыре ручья и реку Хайыргас.

Завершить проектирование и получить положительное заключение госэкспертизы планируется в четвертом квартале 2026 года.

