Ледоход на Лене в Якутии ожидается с 9 по 12 мая

Ледоход на реке Лене в пределах Ленского района Якутии ожидается 9–12 мая. Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника Якутского УГМС, начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сейчас кромка ледохода находится на территории Иркутской области. По прогнозам специалистов, сроки прохождения льда близки к средним многолетним значениям.

На малых и средних реках Якутии ледоход уже начался. Активная фаза наблюдается на реке Тяня, в верховьях Олекмы и на реке Амга. На участке Амга — Харбалах ледоход ожидается в ближайшие трое суток.

Также фиксируется подъём уровня воды на реке Вилюй, особенно на участке Крестях — Нюрба. Здесь вскрытие льда может начаться на 2–3 дня раньше обычных сроков.

По словам Татьяны Маршалик, развитие паводковой ситуации будет зависеть от погодных условий. В республику смещаются активные циклоны с Карского моря. С 7 по 9 мая ожидается тёплая погода, однако 10–11 мая синоптики прогнозируют похолодание и смену направления ветра.

При этом выход волн вскрытия с рек Олекма и рек Усть-Майского района прогнозируется с 9 по 14 мая.

