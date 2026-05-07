В Якутске осудили сотрудников ГРЭС по делу о фиктивном ремонте

Якутский городской суд 6 мая рассмотрел уголовное дело в отношении трех сотрудников филиала «Якутская ГРЭС» ПАО «Якутскэнерго», а также руководителя подрядной организации ООО «МРОСК». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На скамье подсудимых оказались начальник отдела планирования и подготовки ремонта, его заместитель, главный инженер и генеральный директор подрядной компании.

Суд установил, что в конце 2022 — начале 2023 года фигуранты подписали акты о приемке фактически невыполненных работ по ремонту циркуляционного трубопровода. В документах были указаны ложные сведения о выполненных работах и закупке оборудования.

По данным суда, подрядчику необоснованно перечислили более 80 млн рублей, что нанесло ущерб компании и государству.

В ходе процесса обвинение было переквалифицировано со статьи о превышении должностных полномочий на злоупотребление должностными полномочиями. Руководителя подрядной организации признали пособником.

Все фигуранты получили условные сроки от 2 до 3 лет с испытательным сроком. Также суд обязал их регулярно отмечаться в контролирующих органах и уведомлять о смене места жительства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

