Замминистра труда Якутии в прямом эфире ответит на вопросы жителей 7 мая. Фото: правительство Якутии

Первый заместитель министра труда и социального развития Якутии Альбина Трубина проведет прямой эфир для жителей республики. Онлайн-встреча состоится в четверг, 7 мая 2026 года. Трансляция будет организована на официальных страницах администрации главы и правительства региона в социальных сетях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главной темой разговора станет помощь ветеранам Великой Отечественной войны и представителям старшего поколения. Альбина Владимировна расскажет о действующих в регионе мерах поддержки, выплатах и социальных программах, приуроченных к празднованию Дня Победы. Присоединиться к эфиру можно будет на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники» в аккаунтах правительства республики.

Начало трансляции запланировано на 17:00. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы непосредственно во время эфира.

