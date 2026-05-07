На обгоне влетел в теплотрассу: суд вынес приговор по делу о гибели женщины в ДТП в Якутии

Пять лет колонии-поселения дали виновнику смертельной аварии в Борогонцах Фото: Прокуратура Якутии.

Усть-Алданский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю села Борогонцы, по вине которого в ДТП погиб человек. Трагедия случилась в новогодние каникулы, 4 января 2026 года. Молодой мужчина сел за руль автомобиля «Тойота Аллион» в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Двигаясь по селу, подсудимый пошел на обгон другого автомобиля. В этот момент он не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части прямо в столб теплотрассы. Удар оказался такой силы, что сидевшая на переднем пассажирском сиденье женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте аварии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновнику наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном порядке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru