В Якутии вручили Премию имени Николая Кондакова в области телерадиожурналистики

В Якутии, в преддверии Дня Победы и Дня радио и работников связи, прошла церемония вручения Премии Главы Республики Саха (Якутия) имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова в области телерадиожурналистики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мероприятие состоялось у памятника легендарному земляку — воину, журналисту и человеку, символизирующему мужество и верность Родине.

Лауреатом премии 2026 года стал Иннокентий Тимофеевич Киренский — начальник службы радиовещания ГТРК «Саха», участник специальной военной операции. Отмечается, что он совмещает журналистскую деятельность с личным служением Отечеству.

Также посмертно Орденом Мужества награжден младший сержант Алексей Никитич Семенов — журналист НВК «Саха», редактор-ведущий программы «Саха сирэ — Кунтэн кун». Он добровольно отправился в зону проведения СВО, выполнял боевые задачи и погиб при исполнении долга. Награда передана его супруге.

Отмечается, что премия имени Николая Кондакова объединяет тех, кто служит профессии, людям и стране, а журналистика рассматривается как форма гражданской ответственности и личного выбора.

