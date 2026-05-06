Авиакомпания «Якутия» запустит дополнительные рейсы в Харбин

Авиакомпания «Якутия» сообщила о выполнении дополнительных рейсов по международному направлению Якутск — Харбин — Якутск. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Полеты запланированы только на 16 мая.

Рейс ЯК-501: Якутск — Харбин Рейс ЯК-502: Харбин — Якутск

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и уточнять информацию о наличии билетов.

