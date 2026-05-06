В Якутии утвердили руководство по взаимодействию недропользователей и КМНС

В Республике Саха (Якутия) утверждено методическое руководство по взаимодействию недропользователей с коренными малочисленными народами Севера. Решение принято Ассамблеей депутатов — представителей КМНС при Государственном Собрании (Ил Тумэн). Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Документ подготовлен по инициативе АНО «Проектный офис по устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» при участии парламента республики и Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера.

По словам директора проектного офиса Романа Калитина, материал станет основой для выстраивания системного социального диалога между недропользователями и коренными сообществами.

Руководство направлено на формирование единого подхода к социальной ответственности бизнеса. В нем закреплены принципы взаимодействия компаний с КМНС, а также обязательства по развитию территорий традиционного проживания.

Отдельно предусмотрено, что инвестиции должны носить адресный и измеримый характер и направляться на развитие инфраструктуры сельских поселений, поддержку традиционных видов деятельности — оленеводства, рыболовства и ремесел.

При разработке документа учитывались региональные особенности: климат, традиционный уклад жизни, действующее законодательство и социально-экономические условия отдаленных территорий.

Также закреплены нормы по проведению консультаций с представителями КМНС, защите традиционных промыслов и механизмам обратной связи между сторонами.

Ожидается, что внедрение руководства позволит усилить взаимодействие бизнеса и коренных сообществ и обеспечить устойчивое развитие северных территорий.

