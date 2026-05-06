Суд в Якутии защитил права семьи погибшего участника СВО

Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия) установил юридический факт совместного проживания женщины с военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, пара более пяти лет состояла в фактических семейных отношениях, вела общее хозяйство и воспитывала несовершеннолетнюю дочь, однако официально зарегистрировать брак не успела.

После гибели мужчины женщина оказалась лишена формального статуса члена семьи и, соответственно, права на социальные гарантии. В ходе разбирательства суд исследовал доказательства: показания свидетелей, документы о совместных расходах, переписку и другие материалы.

Суд пришел к выводу, что отношения соответствуют критериям действующего законодательства, включая наличие общего ребенка и длительность совместной жизни.

В результате установлен юридический факт совместного проживания, что дает заявительнице право на меры социальной поддержки, предусмотренные для семей погибших военнослужащих.

Решение направлено на защиту интересов матери и ребенка, однако пока не вступило в законную силу.

