В Якутске выявили 40 нарушений миграционного законодательства

В Якутске полицейские провели рейды по выявлению нарушений в сфере трудовой миграции. Проверки прошли в майские выходные на строительных объектах и в автосервисах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники миграционных подразделений проверили 165 иностранных граждан на восьми стройках и в десяти СТО. В результате выявлено 40 нарушений.

За незаконную трудовую деятельность без разрешительных документов к ответственности привлекли 31 человека. Среди них — 19 граждан стран Средней Азии и 12 выходцев из Китая.

Также выявлены пятеро граждан КНР, ранее выдворенных из России. Они были доставлены в отдел полиции.

Кроме того, за различные нарушения миграционного законодательства, включая предоставление ложных сведений и несоблюдение правил учета, к административной ответственности привлечены еще несколько человек.

Проверки затронули и работодателей. В отношении одной компании составлены три протокола за незаконное привлечение иностранцев, еще один предприниматель допустил 16 нарушений порядка уведомления о трудовых договорах.

