Участники СВО смогут поступать в вузы по отдельной квоте

Для участников специальной военной операции при поступлении в вузы предусмотрена отдельная квота. Об этом сообщил 5 мая соцкоординатор по трудоустройству и профобучению филиала госфонда «Защитники Отечества» в Якутии Игорь Соловьев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По его словам, абитуриенты могут поступать без вступительных испытаний или сдавать внутренние экзамены вуза вместо ЕГЭ. При этом учебные заведения обязаны выделять не менее 10% бюджетных мест для таких поступающих. В 2026 году льгота также распространена на вдов участников СВО.

В Якутии ряд вузов уже провели информационные вебинары для абитуриентов, разъяснив правила поступления, в том числе по отдельной квоте. Приглашения для обучения направляют и образовательные учреждения из других регионов.

Филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает работу по трудоустройству ветеранов и членов их семей. Отмечается, что востребованы рабочие специальности и служба в силовых структурах, а также растёт интерес к открытию собственного бизнеса.

По данным фонда, на сегодняшний день выдана 41 рекомендация на заключение социального контракта, в том числе членам семей участников спецоперации.

