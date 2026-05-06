Якутия запустила цифровые киноактивы для фильма «Сана Боотур»

В Республике Саха (Якутия) стартовал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) «Якутский цифровой киноактив-2». Привлечённые средства направят на завершение съёмок и продвижение фильма «Сана Боотур» — комедии в жанре сказочного фэнтези по мотивам эпоса Олонхо. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Номинал актива составляет 500 рублей, общий объём выпуска — до 10 млн рублей. Доходность заявлена на уровне 20% годовых с ежеквартальными выплатами, срок погашения — до 31 мая 2027 года. Поручителем выступает Фонд развития инноваций Якутии.

Проект ориентирован на квалифицированных инвесторов, приобрести активы можно на платформе «Токеон» до 31 мая 2026 года.

Помимо финансовой доходности инвесторам обещают дополнительные бонусы: упоминание в титрах фильма, брендированную продукцию, приглашения на закрытые показы и возможность размещения рекламы в период проката.

Эмитентом выступает компания «Реинжиниринг Технологий Инвестирования», ранее уже реализовавшая аналогичный проект для фильма «Мои таёжные каникулы».

