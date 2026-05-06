В Нерюнгри прокуратура вернула родителям деньги за незаконные занятия в школе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На личный прием к прокурору Республики Саха (Якутия) Сергею Дябкину в г. Нерюнгри обратился родитель с сообщением о незаконном взимании платы с детей за проведение занятий в спортивной школе. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ходе проверки установлено, что ГБУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» в рамках программы спортивной подготовки по хоккею организовала дополнительное платное занятие для 20 детей, каждому из которых родители заплатили по 1000 рублей, несмотря на то что такие занятия должны быть бесплатными.

Прокуратура внесла руководителю спортивной школы представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а незаконно полученные денежные средства в полном объеме возвращены родителям.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru