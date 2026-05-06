Бывшему главе кузбасского минздрава продлили арест по делу о взятках

Центральный районный суд Кемерова принял решение не менять меру пресечения бывшему руководителю регионального Минздрава. Дмитрий Беглов, обвиняемый в системном получении взяток, не выйдет из-под стражи как минимум до начала лета. Арест чиновнику продлили до 7 июня, сообщает издание VSE42.Ru.

По версии следствия, коррупционная схема действовала с января по июнь прошлого года. Экс-министр получал откаты от индивидуального предпринимателя и юридических лиц. В обмен на денежное вознаграждение он обещал деловым партнерам содействие в заключении выгодных договоров на поставку медицинских товаров и гарантировал свое покровительство. Деяние квалифицировали по трем эпизодам - пункт «в» части 5 и две части 6 статьи 290 УК РФ, что говорит о крупном и особо крупном размере взяток.

Дмитрий Беглов покинул министерский пост в начале июня 2025-го, практически сразу был задержан, а 10 числа уже отправился в СИЗО. В марте этого года вскрылись новые детали - у бывшего чиновника обнаружили имущество на 100 миллионов рублей. В списке изъятого значатся шикарный дом, коллекция люксовых часов и дорогая брендовая женская сумочка. Суд распорядился конфисковать все эти ценности в доход государства.

